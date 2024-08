Mattarella ricorda De Gasperi ricostruttore della Patria

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 19 agosto 2024) AGI - Padre fondatoreRepubblica e pioniere dell'Unione europea. È corale il ricordo di Alcide De, leaderDemocrazia cristiana e per otto volte presidente del Consiglio, scomparso 70 anni fa. Il PresidenteRepubblica, Sergio, in una nota ha onorato "lo straordinario contributo alla causalibertà, alla costruzionedemocrazia e di un ordine internazionale pacifico e più giusto" di Deche, ha sottolineato ancora, "per quasi due anni, durante la Seconda Guerra Mondiale con l'inclusione nell'Alpenvorland, provincia del Reich nazista - difese l'italianità del suo popolo e profuse il suo impegno politico nell'affermazione di altrettanta tutela dei diritti di ogni comunità".