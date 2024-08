Lutto straziante nel cinema | addio alla grande attrice era stata la moglie di Vittorio Gassman

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 19 agosto 2024) È scomparsa a 82 anni Diletta D’Andrea, notatografica e teatrale, oltre che terzadel celebre attore. Conosciuta per la suariservatezza, l’era rimasta vedova il 29 giugno 2000. Dal matrimonio conera nato un figlio, Jacopo, nel 1980, oggi affermato regista. Prima di legarsi a, D’Andrea aveva avuto una relazione con il regista Luciano Salce, con cui aveva avuto il suo primo figlio, Emanuele, anch’egli attore e regista. La notizia della sua scomparsa èdiffusa proprio dai figli, che hanno annunciato congiuntamente: «Questa mattina è venuta a mancare la nostra amata madre Diletta d’Andrean. In rispetto delle sue volontà e della sua richiesta di discrezione, i figli comunicano che non ci saranno esequie».