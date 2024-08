Lecce-Atalanta 0-4 | i nerazzurri calano il poker al Via del Mare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – L’volta prontamente pagina dopo il ko contro il Real Madrid nella Supercoppa Europea e comincia il suo campionato sbancando il Via deldicon un rotondo 4-0. Unfiglio di una prestazione dominante e interamente firmato dai volti nuovi di casa nerazzurra: ad andare a segno con due doppiette sono stati infatti Mateo Retegui e Marco Brescianini. Gli orobici hanno lasciato sfogare i giallorossi nella prima mezz'ora di gara per poi prendere pazientemente in mano il pallino del gioco e sbloccare la situazione già al 35’ con Brescianini, bravo a ribadire al volo in rete la respinta di Falcone sull’incornata di Retegui che poi, prima dell’intervallo si è rifatto con gli interessi riuscendo questa volta a trovare la via della rete con un altro imperioso stacco di testa.