Le immagini della tromba d’aria che ha colpito Porticello dove è affondato lo yacht Bayesian

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 agosto 2024 – Nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 agosto unasi è abbattuta su, poco lontano da Palermo. La tempesta hauna barca a vela di circa 50 metri di lunghezza, che è affondata mentre si trovava in rada nel porto del piccolo comune. Tra le 22 persone a bordo, sono ancora diversi i dispersi. Mike Lynch, il “Bill Gates britannico” tra i dispersi delloa Palermo Il video di una telecamera di sorveglianza, pubblicato dalla pagina Facebook ‘Baia Santa Nicolicchia’, mostra la violenza del vento, che si abbatte sulla piazza senza preavviso e porta via tavolini, sedie e ombrelloni del locale. “In un attimo l’uragano si è portato via tutto”, si legge nel post, “Non abbiamo ricordi di qualcosa del genere nella nostra zona”.