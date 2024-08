Incidente su via Trionfale | donna di 47 anni perde la vita

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024), Roma, via, mortale, auto, Ama, 19 agosto, vigili del fuoco – All’alba di oggi, un’auto si schianta contro un mezzo Ama a Roma. Grave il passeggero. Alle 5:44 circa, unadi 47ha perso ladopo che l’auto che stava guidando si è schiantata violentemente contro un mezzo dell’Ama, l’azienda municipale che si occupa della raccolta dei rifiuti nella Capitale. L’è avvenuto in via, nei pressi del civico 10.156. Immediatamente dopo l’impatto, sul luogo dell’sono intervenuti i vigili del fuoco di Roma, insieme alle ambulanze del 118. I pompieri hanno cercato di estrarre la conducente dall’auto e di prestarle i primi soccorsi, ma purtroppo per lanon c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato troppo violento e laè deceduta sul colpo.