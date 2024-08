Donald Trump umilia Kamala Harris | Lei bella? l' ovazione del pubblico | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Al via a Chicago la convention democratica che apre ufficialmente l'era dicome candidata alla Casa Bianca al posto del presidente uscente Joe Biden. E intanto, da un comizio in Pennsylvania, lo sfidante repubblicano (nonché ex presidente)attacca con una battuta velenosa la vice di Sleepy Joe. "Ho letto una cosiddetta repubblicana che non piaceva a Reagan e a lei non piaceva lui, ma che ha ottenuto il merito di essere stata una speechwriter (autrice dei discorsi dello storico presidente repubblicano degli Anni 80, ndr) di Reagan - ha premesso con un sorriso malizioso il tycoon, ancora avanti nella maggior parte dei sondaggi -. Ha detto cheha un grande vantaggio: è una donna molto. Io sono molto più attraente di lei. Sono una persona più attraente di".dal