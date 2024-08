Cosa è successo con Arianna Meloni e perché si dice di un’indagine su di lei

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) Prima due retroscena giornalistici in cui si raccontava della presunta regia di, sorella della premier, a riunioni per decidere nomine chiave in Rai e Trenitalia con «nomi di gradimento della sorella della premier». Poi il canonico attacco dell’opposizione, con i renziani di Italia viva che incalzano con due interrogazioni. Fino a questo punto si tratta del più classico botta e risposta, condito da schermaglie politiche. Ma è nel terzo passaggio che si innesca l’escalation che ha portato all’intervento della premier per difendere «Ari». Davanti alle richieste di chiarimento di Maria Elena Boschi (in Vigilanza Rai) e Raffaella Paita (in Parlamento per Trenitalia), la reazione di Fratelli d’Italia è durissima Macon“Vogliono indagare”: il titolo domina la prima pagina del Giornale.