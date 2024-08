Como com’è dura la serie A | il primo tiro arriva all’80’ La Juventus passeggia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Torino, 19 agosto 2024 – Lasconfigge meritatamente ilper 3-0, dominando i lariani per tutti i novanta minuti. La partita si è giocata praticamente tutta neltempo, con gli esterni a dominare il gioco e servire palloni per i gol di Mbangula e Weah, il sigilloa fine partita con un gran gol di Cambiaso. Ilnon pervenuto, tranne qualche azione di Strefezza. Iltempo Per laparte a sorpresa Mbangula dalminuto, al posto di Douglas Diaz, mentre ilsostituisce l’infortunato Varane con Barba e Iovine con Goldaniga mantenendo Sala sulla sinistra, spostando Moreno sulla fascia destra. Stranamente le squadre sono timorose all’inizio. Sala probabilmente nervoso abbraccia Thuram e lo atterra senza motivo e si becca la prima ammonizione.