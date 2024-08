Ciclismo | il toscano Crescioli guida la Nazionale italiana al Tour dell' Avenir

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Cerreto Guidi (Firenze),19 agosto 2024 - Prosegue la splendida stagione 2024 soprattutto dal punto di vistaa qualità eo spessoree gare alle quali prende parte, di Ludovicol’under 23 di Lazzeretto di Cerreto Guidi. Fino a sabato 24 agostosarà con la maglia azzurrata dal ct Marino Amadori, alde l’la cui sessantesima edizione ha preso il via da Sarrebourg con una cronometro di sette km, mentre la conclusione sarà in Italia con le ultime due tappe del 23 e 24 agosto, attraverso la Regione Piemonte. L’ultima frazione tra l’altro che prenderà il via da Bobbio Pellice, si concluderà dopo 120 chilometri sul Collee Finestre, già teatro di epiche tappe del Giro d’Italia professionisti.