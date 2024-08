Borsa apertura positiva per Piazza Affari ma l’Europa è fiacca | attesa per prezzi al consumo e petrolio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 19 agosto 2024) Le Borse europee si mostrano deboli nell’della prima seduta delle settimana. Parigi cede lo 0,06% a 7.445 punti, Londra non mostra variazioni significative e cede lo 0,27% a 8.289 punti e Francoforte lo 0,05% a 18.312 punti rimanendo ferma sui livelli della vigilia. Madrid si smarca e va in controtendenza salendo dello 0,2% a 10.972 punti. Il bilancio è positivo per, che si porta in notevole vantaggio rispetto al resto delle piazze europee. Nel Vecchio Continente gli investitori scelgono la via della cautela. Milano mostra un incoraggiante rialzo pari allo 0,77% per quanto riguarda il comparto telecomunicazioni. Telecom Italia avanza incassando un incremento pari all’1,01%. Annunciati gli Ordini macchinari core del Giappone, pari a 2,1%.