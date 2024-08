Banksy lo zoo di Londra rimuove il Gorilla e ci mette una copia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Prima che qualcuno lo rubi o lo vandalizzi, la direzione dello zoo diha deciso dire dalla saracinesca dell'ingresso l'opera d'arte lasciata lì da. Verrà sostituita con una replica. Un cartello lì vicino ora recita "woz ere" e offre delle scuse ai fan delusi dello street artista. Il murales mostra unche solleva la saracinesca per liberare un leone marino e degli uccelli, è il nono della serie dedicata dallo street artist agli animali che ha catalizzato l'attenzione pubblica, come tutti i suoi blitz. Dopo gli stencil con la capra, una coppia di elefanti, scimmie, un lupo, pellicani, un gatto, piranha e un rinoceronte,ha realizzato unche solleva la saracinessa e libera una foca e degli uccelli dallo zoo. Un vero e proprio manifesto animalista, un'accusa neanche poi tanto velata alla prigionia degli animali per divertire il pubblico.