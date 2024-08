Avatar | La via dell' acqua | il Funko POP di Miles Quaritch è ora al prezzo minimo storico su Amazon

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 19 agosto 2024) SuilPOP di, da: La via, è attualmente al. I film di, e: La viadiretti da James Cameron, hanno avuto un impatto significativo sul cinema sia sul piano tecnico, innovando le possibilità espressive del mezzo e spingendone in avanti la tecnologia, sia sul piano narrativo, portando sul grande schermo una storia semplice ma d'impatto, fatta di volti immediatamente impressi e impossibili da dimenticare. Fra questi troviamo sicuramente il personaggio di, interpretato da Stephen Lang, centrale nell'economia narrativa dei film incarnando la brutalità del colonialismo umano su Pandora, come antagonista determinato e spietato. Stiamo parlando di un villain che simboleggia la violenza e l'arroganza