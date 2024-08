Vuelta 2024 risultati e ordine d’arrivo seconda tappa Cascais-Ourém | Groves brucia Van Aert in volata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Kadenvince ladellaa Espana. Il corridore della Alpecin-Deceuninck si prende labattendo inWout Van(Team Visma). Ennesimo secondo posto del belga, che in stagione ha collezionato ben 11 top 3. L’alfiere della Visma, che ha perso Van Baarle dopo una caduta, si potrà consolare con la maglia rossa. Primo successo stagionale pere 17° in carriera.fortemente condizionata dal forte vento frontale, che ha rallentato e non poco l’azione della carovana. Menzione d’onore per Edoardo Affini, che ha tirato alla perfezione ladi Van. Il belga però appena uscito dalla scia del compagno non è riuscito a trovare lo spunto per battere. Caduta nel finale per Jhonatan Narvaez, buttato giù a centro gruppo da una carambola in cui è stato coinvolto anche Tarling.