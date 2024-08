Vacanze fughe di settembre

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 18 agosto 2024) Non le solite città, né le classiche isole o gli approdi ovvi da raggiungere per allungare l’estate. Idee di viaggio meno conosciute, ricche di bellezza. E con pochi turisti. Circa il 70 per cento degli italiani ha rinunciato, almeno una volta, a visitare un luogo o un monumento perché troppo affollati. Quasi un terzo ammette che tale situazione si è ripetuta spesso. Lo rivela un sondaggio realizzato poche settimane fa da Evaneos (Evaneos.it), società specializzata nel promuovere un turismo alternativo, responsabile, che privilegia gli operatori locali anziché le solite multinazionali. La ricerca aggiunge che l’87,8 per cento dei viaggiatori tricolore è disposto a preferire destinazioni meno frequentate, mentre l’86,8 per cento a partire fuori dai picchi stagionali.