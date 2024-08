Top&Flop – Verona-Napoli | Vergognoso Napoli al Bentegodi nell’esordio di Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 18 agosto 2024) Top Quasi tutti i calciatori delhanno fornito una prestazione non degna di questo nome nella sconfitta per 3-0 contro l’Hellas. Applausi esclusivamente a quei tifosi delche, nonostante la scorsa sciagurata stagione, hanno ugualmente invaso. Applausi solo per Kvaratskhelia e Ngonge che almeno hanno mostrato una voglia maggiore. Flop Gli autori della vergognosa e indegna prestazione del: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola, Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Politano, Simeone, Raspadori. Tutte le notizie di Terzotemposu Google News L'articolo Top&Flop –aldiproviene da Terzo Tempo