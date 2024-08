Strage Vergarolla | Rojc Pd ' non ripetere errori ed orrori'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "richiama alla memoria ladegli innocenti. Noi tutti, a distanza di quasi otto decenni da quel 18 agosto, continuiamo a chiederci il perché di tanta premeditata crudeltà. Quando ci sono oltre cento vittime, tra le quali bambini e giovani innocenti convenuti per un evento sportivo di mezza estate, quando ci sono famiglie e comunità segnate per sempre da tragedie come questa, quando ci sono parenti di vittime mai riconosciute che non hanno potuto avere una tomba su cui piangere, si impone il dovere di ricordare, coltivare questa memoria e tramandarla ai posteri".