Roma chiede soldi per la droga alla madre e tira un calcio al padre | arrestato 22enne

(Di domenica 18 agosto 2024), 18 agosto- Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, del commissariato Borgo, del commissariato Monte Mario e del XIII Distretto Aurelio hannounitaliano gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia. A seguito della segnalazione di lite in famiglia, i poliziotti sono giunti sul posto e hanno appurato che il, con problemi di tossicodipendenza, è rientrato a casa visibilmente ubriaco e ha iniziato areinsultando lei e le sorelle. Nell’entrare in casa, il ragazzo hato unporta rompendo il vetro e a quel punto ilè intervenuto scatenando la reazione del figlio che lo ha colpito con un pugno sul volto. Le minacce del ragazzo sono diventate sempre più gravi tanto da rendere necessario l’intervento della Polizia di Stato.