Ravello Festival in scena la paternità con Campanella e de Giovanni

(Di domenica 18 agosto 2024) Milano, 18 ago. (askanews) – Lunedì 19 agosto (ore 20), sul prestigioso palco del Belvedere di villa Rufolo a(Sa), uno spettacolo a metà strada tra musica e parola. Protagonisti Michelee Maurizio deche daranno vita ad un inusuale colloquio con il pubblico in occasione dell’esecuzione della Sonata in Si minore di Liszt, composizione che ha ispirato il racconto di de“Le mani grandi”. Lo scrittore napoletano nel suo lavoro tocca un aspetto della vita di Liszt di solito trascurato o omesso: la triplice, la morte precoce del figlio Daniel, la consapevolezza di non essere stato un padre attento e disponibile.