Prima tappa Vuelta 2024 | McNulty vince la crono inaugurale ed è maglia rossa

(Di domenica 18 agosto 2024) L’americano Brandonsi aggiudica lametro individuale, da Lisbona a Oeiras di 12 km, valida per la. Il corridore della Uae Team Emirates ha chiuso la sua prova in 12’35” precedendo il ceco Mathias Vacek e il belga Wout Van Aert, giunti rispettivamente con due e tre secondi di ritardo. Primo fra gli italiani, Edoardo Affini, quinto a 7? dal vincitore e davanti al campione europeo Tarling. Bene anche Roglic, che ha chiuso in ottava posizione a 16? di ritardo.