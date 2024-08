Per il tecnico dei marchigiani Settembrini e compagni tra le squadre favorite per la promozione Ascoli Carrera sulla difensiva | Amaranto costruiti per vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) "Affrontiamo una squadra checarta può lottare peril campionato, gioca un buon calcio, è aggressiva, ha giocatori di qualità che si muovono tantissimo senza palla, dovremo fare un’ottima prestazione, essere bravi a non perdere le distanze, a non farci attrarre dalla palla e a stare compatti e uniti". Parole di Massimo(nella foto), allenatore dell’alla vigilia del secondo turno di Coppa Italia. I bianconeri, retrocessi dalla serie cadetta dopo dieci stagioni, arrivano all’impegno aretino forti del successi contro il Gubbio di sette giorni fa. Una squadra giovane ma con singoli di esperienza e qualità. Vedi Bando a centrocampo, classe 2006, e già con i gradi di capitano davanti alla difesa insieme a Varone. Davanti poi ecco uomini di esperienza come Corazza, ex Cesena, e Marusara, prelevato dal Catania.