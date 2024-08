Papa | si aprano strade di pace e dialogo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 18 agosto 2024) 13.46Francesco rinnova l'appello alla, durante l'Angelus in piazza San Pietro. "Continuiamo a pregare perchédisi possano aprire in Medio Oriente, Palestina, Israele, nella martoriata Ucraina, in Myanmar e in ogni zona di guerra",dice Francesco.Invoca "l'impegno dele del negoziato,astenendosi da azioni e reazioni violente". Ricorda 4 sacerdoti beatificati oggi nella Repubblica Democratica del Congo. "Il loro esempio favorisca la".