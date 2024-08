Milan Manu Koné resta nel mirino | sarà lui l' ultimo colpo?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024)o, 18 agosto 2024 -Konè rimane un obiettivo del. Il centrocampista non è considerato alternativo a Fofana ed è seguito da tempo. Fonti tedesche riferiscono di un'offerta pronta, da parte dei rossoneri, di 16 milioni di euro. Il Borussia Monchengladbach lo valuta 25. Il 23enne ha da tempo comunicato alla società tedesca, proprietaria del cartellino fino al 2026, di voler lasciare la squadra. Su di lui, in Italia, anche la Roma. Nel frattempo, il giocatore è entrato nel finale della partita vinta dal Borussia in Coppa di Germania, dopo aver disputato le Olimpiadi con la maglia della nazionale francese. "Lo stiamo seguendo, è cresciuto tanto. Con Fofana si chiude un po' di spazio per lui, ma vediamo. Manca solo un giorno per la creazione di questo nuovo mondo del", le parole di Ibrahimovic durante la presentazione di Fofana.