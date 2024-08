Libano 3 soldati Unifil feriti lievi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 18 agosto 2024) 13.09 Una pattuglia dell'è stata colpita nelmeridionale. In tre sono rimasti "lievemente" in un'esplosione accanto al loro veicolo. Lo riferisce il portavoce Andrea Tenenti. Tutti e tre sono rientrati salvi alla loro base. "Richiamiamo tutte le parti a evitare danni ai peacekeeper e ai civili", dice Tenenti, precisando che non ci sono militari italiani coinvolti. Secondo i media libanesi si sarebbe trattato di un attacco israeliano.