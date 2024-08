L’esordio a Verona come nell’anno magico di Spalletti | Conte cerca tre punti e aspetta il mercato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) La mano invisibile del calendario non è sfuggita agli infatuati della cabala: la stagione del Napoli di Antonioparte da, dove iniziò quella dello Scudetto di Luciano. Il ritardo sulperò non è un dettaglio trascurabile per i più pragmatici. Tra scaramantici e cinici, Antonioparteggia da sempre per la seconda categoria. Il Napoli al 18 agosto è ancora incompleto e ricco di enigmi da risolvere. A farlo notare dopo la vittoria ai rigori sul Modena in Coppa Italia è stato lo stesso allenatore con un messaggio alla società. Quella partita l’aveva definita “un bagno di realtà”, aggiungendo che “molti calciatori non vengono qua perché non giochiamo le coppe” e che bisogna “rinforzare la rosa perché ne abbiamo bisogno”. Un concetto ribadito anche alla vigilia delin campionato: “Mivo una situazione migliore”.