Incendi in Grecia | la situazione attuale

(Di domenica 18 agosto 2024) Resta d’allarme lain, dove le fiamme hanno raggiunto diverse località. Incedi boschivi sparsi hanno ricoperto di fumo anche Atene e il fuoco ha minacciato anche alcune case dalle quali sono stati fatti evacuare gli abitanti. Diversiboschivi hanno colpito lae distrutto ettari di terreno, un’emergenza che, oltre che ambientale, si è trasformata anche in civile. Le fiamme hanno iniziato a divampare domenica 11 agosto e si sono sparse su diversi fronti nelle ore successive. A lunedì 12 erano già oltre 11 le aree coinvolte. Diverse, infatti, le case evacuate a cause delle fiamme che hanno minacciato di raggiungere le abitazioni in diverse località. Il fumo denso, misto a foschia, ha raggiunto anche la capitale Atene e le condizioni meteorologiche non sembrano essere favorevoli al contrasto del fuoco.