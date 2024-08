Il Parma sogna con super Man Palladino si salva con Biraghi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) dall’inviato Dici Fiorentina e inevitabilmente inizi a soffrire. Sì, anche se l’avversario è una neopromossa, ovvero il. Squadra, quella di Pecchia, che per strappare il punto ai viola si è inventata una partita al limite della perfezione, mettendo così in luce tutte le incertezze da cantiere aperto che si porta dietro la Fiorentina dopo la prima apparizione in campionato. Ovvero giocatori ancora lontani dalla condizione (Quarta e soprattutto Colpani), una difesa a tre a tratti (troppo) larga, una mediana sperimentale e quindi da correggere. Il, dicevamo, incassa l’1-1 che a tratti, larghi tratti, gli è apparso addirittura stretto. Nel primo tempo, vantaggio di Man a parte, gli emiliani hanno messo in fila almeno altre tre occasioni che potevano rendere il vantaggio quasi irrecuperabile.