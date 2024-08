I rossoblu Gilardino applaude | Reagito alle difficoltà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Il Genoa si gode un pareggio importante alla prima di campionato, in casa contro i campioni d’Italia dell’Inter. Gioisce in particolare Alessandro Vogliacco, che ha sbloccato le marcature con la sua prima rete in Serie A. "Una serata bellissima, in una gara speciale - dice - Questa squadra ha un’identità forte a prescindere da chi va in campo e dpartenze. Gudmundsson? Albert era importantissimo per noi, ci ha lasciati ma sapremo sopperire alla sua assenza e ci teniamo ad essere protagonisti anche quest’anno". "Sono contento per Ale e per la squadra - dice invece-. I ragazzi sono stati grandi. Con tanteche sapevamo, prima e dopo la gara. Hannoin maniera eccezionale. Sapevamo che questa era la partita che dovevamo fare. Ci sono state tante situazioni per noi e per l’Inter. Dovevamo concedere meno possibile ed essere attenti ai dettagli.