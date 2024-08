Giappone a Tokyo attivo nuovo sistema IA contro terremoti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 18 agosto 2024) Il governo metropolitano diha attivato undi intelligenza artificiale che utilizza telecamere ad alta quota per rilevare in tempo reale incendi e crolli di edifici, al fine di accelerare la risposta iniziale ai disastri durante i grandi. Si riferisce all’agenzia di stampa Kyodo. La scorsa settimana, l’agenzia meteorologicase ha emesso il suo primo avviso in cui ha avvertito di un rischio aumentato di un megaterremoto lungo la fossa di Nankai, che corre tra ilcentrale e sud-occidentale.