Fano prepara l’esordio in A2 Domani tutti in palestra | Puntiamo alla salvezza

(Di domenica 18 agosto 2024) Ultime ore di riposo per la Virtus Volleye poi inizierà lazione per il campionato di Serie A2. L’appuntamento è per oggi, alle 19, al PalaTrave, quando il gruppo di si ritroverà per i classici saluti di benvenuto. Poi, daina lavorare. In testa al gruppo ci sarà sempre lui, il condottiero nonché artefice della promozione, coach Vincenzo Mastrangelo che dice: "Avremo sette settimane di lavoro. Procederemo gradualmente ed è chiaro che abbia già delle idee mie. L’obiettivo è essere subito competitivi, iniziare bene per poi gestire al meglio gli eventuali momenti di difficoltà".