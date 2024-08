Debutto disastroso a Verona tifosi furiosi | Gara scandalosa Conte il peggiore in assoluto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 18 agosto 2024) Ildi Antoniosi trasforma in un incubo con una prestazione da dimenticare e iinfuriati sui social. Il Napoli di Antonioha avuto un esordio da incubo in campionato, subendo una pesante sconfitta per 3-0 contro l’Hellas. La partita, giocata al Bentegodi, ha messo in luce gravi carenze nella squadra partenopea, alimentando polemiche e malumori tra i. Prestazione Disastrosa e Critiche Pesanti Il primo tempo aveva visto un equilibrio precario, ma la ripresa ha visto l’Hellasdominare incontrastato. Al 50?, Livramento ha sbloccato il punteggio con un gran gol, sfruttando un assist perfetto di Lazovic e superando Juan Jesus e Alex Meret. Il raddoppio è arrivato al 75?, grazie a Mosquera, assistito da un eccezionale Duda. Il colombiano ha chiuso i conti con una rete al 94?, sancendo una serata negativa per gli azzurri.