CdS – Assignon vicino alla Roma Ma la rivoluzione non è finita

(Di domenica 18 agosto 2024) 2024-08-18 11:35:05 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Non solo l’arabo Abdulhamid, primo saudita della storia della Serie A che dovrebbe essere acquistato dper 2,5 milioni. Il ds Ghisolfi è pronto a chiudere anche per un altro terzino destro, il francese Lorenz, con il quale ha già raggiunto un accordo da qualche settimana. Sarebbe il secondo giocatore dell’estate importato dal Rennes, squadra di medio livello del campionato francese, dopo l’attesissimo Le Fée che debutterà stasera in Serie A da titolare a Cagliari. Nelle ultime ore la trattativa ha vissuto un’accelerazione con il contatto tra direttori.