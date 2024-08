Altro colpo allo spaccio Un panetto di hashish nascosto negli slip Scoperto e arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) "Aspetta che passi la macchina della polizia poi te la do". Una frase sussurrata all’ombra degli archi di via delle Volte che però è giunta anche alle orecchie ‘sbagliate’. Quello che doveva essere uno scambio di battute a mezza bocca tra pusher e cliente è stato infatti sentito da un carabinieri e da tre agenti della polizia locale, tutti fuori servizio e di passaggio da quelle parti di ritorno da una cena in pizzeria. L’epilogo è facilmente intuibile. Lo spacciatore – un tunisino di 34 anni – è finito in manette e la droga (mezzo etto di) è stata posta sotto sequestro. L’arresto è stato convalidato ieri mattina dal giudice, che ha poi disposto la liberazione del nordafricano in attesa del processo. Un passo indietro. Tutto comincia venerdì sera intorno alle 23.30. Siamo in pieno centro storico, all’angolo tra via delle Volte e Porta Reno.