Vuelta 2024 tappa 2 | percorso orari e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Lisbona, 17 agosto– La firma della Uae con Brandon McNulty nella cronometro di apertura delladi Spagna. L’americano ha prevalso di due secondi su Mathias Vacek e Wou Van Aert, con l’azzurro Edoardo Affini che a lungo ha cullato il sogno della vittoria di, alla fine ha chiuso quinto a 7 secondi dal vincitore. In ottica lotta alla maglia rossa il migliore è stato Primoz Roglic, ottavo, poi Joao Almeida decimo, Matias Skjelmose tredicesimo e un buon Antonio Tiberi diciottesimo a 27 secondi. Più indietro gli altri con Arensman a 29 secondi, Geoghegan Hart a 31 e Adam Yates a 34. Pagano anche Carapaz a 40 secondi e soprattutto Sepp Kuss solo sessantaduesimo a 53 secondi. Laprosegue in territorio portoghese con la secondache non dovrebbe vedere scossoni in classifica con arrivo probabilmente in volata a Ourem.