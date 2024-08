Vogliacco | Genoa lotta sempre! Ci teniamo a fare bene

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Alessandrodopo-Inter terminata sul punteggio di 2-2 nei minuti finali per la prima gara valida del campionato di Serie A 2024-25, su DAZN ha analizzato la partita. TUTTI AVVISATI – Alessandro, autore di un gol contro l’Inter, ha analizzato così la partita: «Sono contento che la squadra è riuscita a prendere un punto alla fine, non potevo immaginare esordio migliore. Gilardino ci ha fatto i complimenti, noi lottiamoperché vogliamo essere anche quest’anno protagonisti. L’attenzione deve essere elevatissima. Gudmundsson per noi era importantissimo per noi, ciquest’anno. Gol alla Gilardino? Il mister era un esperto in questi gol, sono ancora lontano dal raggiungerlo».