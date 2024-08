Vini di lusso quali sono i 5 più costosi al mondo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 17 agosto 2024) Ildel vino ha una storia millenaria e un fascino intramontabile, ma in un’epoca in cui l’esclusività è spesso elevata a status simbolico, alcunihanno raggiunto cifre che sfidano il buon senso, trasformandosi da semplici bevande a oggetti del desiderio inaccessibili ai più. Come è possibile che una singola bottiglia di vino arrivi a costare quanto una casa, o persino più? La risposta risiede in un intreccio complesso di fattori: la rarità di alcune annate, il prestigio delle cantine, la meticolosità delle tecniche di produzione e, non ultimo, l’ostentazione del. Romanée-Conti Grand Cru: l’incarnazione della perfezione enologica Nel cuore della Borgogna, una piccola parcella di terreno ha conquistato ildel vino, diventando sinonimo di eccellenza e rarità.