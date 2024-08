Tajani con Gb-Germania-Francia sostegno a sforzi tregua

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) "Insieme ai colleghi di Gran Bretagna,sostengo glidi mediazione in corso di Usa, Egitto e Qatar per un accordo sul cessate il fuoco e sul rilascio degli ostaggi. Non possiamo perdere tempo: lavoriamo insieme a tutti i Paesi della regione per dare al Medio Oriente prospettive di stabilità e pace". Lo scrive il ministro degli Esteri Antoniosu X. I quattro Paesi hanno diffuso la seguente dichiarazione congiunta in merito: "Regno Unito,e Italia sostengono fortemente glidi mediazione in corso da parte di Stati Uniti, Egitto e Qatar per concludere l'accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi e sono incoraggiati dall'approccio costruttivo adottato finora".