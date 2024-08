Studia sei come Fantozzi! | Gasparri ridicolizza Giannini per una gaffe sul sindaco di Parigi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 17 agosto 2024) Non è nuovo alle, Massimo, ma stavolta Mauriziocalca la mano soprattutto alla luce delle becere polemiche fatte da lui e dal “partito di Repubblica” contro gli svarioni, veri o presunti, del ministro Sangiuliano. L’editorialista di sinistra scivola sui sindaci, anzi, direbbe lui, sulle sindache “Ma Massimosei così somaro da scrivere su Il venerdì che Ada Colau, che guidava Barcellona, è ildi? Si chiama Hidalgo!! Poi da somaro passi all’insulto del centrodestra. Ma vergognati, ignorante e presuntuoso”, scrive in un tweet il capogruppo di Forza Italia Maurizio, postando l’articolo di Massimoper Il venerdì di Repubblica dal titolo “Vacanze patriottiche”. Ma Massimo, ti sei scusato o hai spostato Barcellona in Francia? Passi di flop in flop. Tolto da schermi Rai, poi dalla direzione di La Stampa.