Sinner-Rublev oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2024

(Di sabato 17 agosto 2024) Jannikscenderà in campo contro Andreynei quarti di finale deldi, torneo di scena sui campi in cemento della città statunitense. Il numero uno del ranking mondiale cercherà di prendersi la rivincita a una settimana di distanza dalla sconfitta in tre set patita per mano del russo nei quarti del torneo di Montreal. I precedenti, quando è riuscito a portare a termine l’incontro senza problemi fisici, in generale sorridono all’azzurro, ma sappiamo che la forma è ancora distante dal 100%. Jannik, inoltre, non ha avuto occasione di mettere qualche altra ora di tennis nelle gambe, cosa di cui ora ha necessità, visto il forfait di Thompson nella giornata di ieri. SEGUI LATABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVsi affronteranno nella giornata di sabato 17 agosto come 2°match dalle 17:00 italiane.