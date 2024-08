Progetto Bike to work partono i lavori | In programma due interventi sulle ciclabili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Sono iniziati la scorsa settimana e proseguiranno per 90 giorni complessivi, ideltodi manutenzione straordinaria piste’ che, a Sassuolo, prevedono 2 aree di intervento. La prima lungo via San Francesco, nel tratto compreso tra via Matteotti e via Divisione Acqui, con la messa a norma del percorso ciclopedonale già esistente, la seconda in via Regina Pacis, nel tratto compreso tra Via Vittime 11 Settembre e la fermata del bus, con la realizzazione di un tratto di ciclopedonale. Isono iniziati in via San Francesco, nella zona prospiciente la Chiesa di Sant’Antonio ‘ai fratini’, e una volta ultimasti si sposteranno in via Regina Pacis.