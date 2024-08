Noleggiare auto in vacanza | quanto costa come evitare spese extra e a cosa stare attenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 agosto 2024 –un’per la propriaestiva è una pratica sempre più diffusa. Nel 2023 il giro d’affari dell’noleggio ha sfiorato il miliardo e mezzo di euro, una cifra storica mai intravista, neanche prima della pandemia. Lo confermano i dati raccolti nel report pubblicato da Aniasa. Ma vediamo più nel dettaglioun’e a. Noleggioprima, scegliere il canale più adeguato per prenotare facendo attenzione a distinguere le società di rent-a-car, da agenzie e broker. Per la stipula del contratto di noleggio, le compagnie richiedono una carta di credito intestata al guidatore, dove verranno addebitati costo del noleggio, deposito cauzionale (variabile) ed eventuali danni o multe. E' bene tenere a mente che carte elettroniche, carte di debito, prepagate e contanti non verranno accettati.