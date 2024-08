Morto sui monti abruzzesi | Un amico degli animali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) "Grazie di tutto, mon ami. Riposa in pace". È l’ultimo saluto del fotoreporter, consulente scientifico ed esploratore Pierre de Chabannes al suoEnrico Albertini, il 69enne dicello Brianza che allevava uccelli in pericolo di estinzione, che la vigilia di Ferragosto ha perso la vita sulla Maiella, dopo essere precipitato in un burrone per una quarantina di metri. I due, insieme a Joel Sartore, uno dei fotografi più famosi del National Geographic, seguivano un progetto unico nel suo genere nel fragile arcipelago del Sudest asiatico per salvare specie rare, come il gufo reale delle Filippine, minacciato dall’abbattimento del 75% delle foreste planeziali. "Ho perso un grande– sono le parole di Pierre de Chabannes -. Il suo sostegno al mio lavoro e la sua dedizione all’allevamento e alla conservazione dei gufi sono stati molto stimolanti.