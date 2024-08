Monica Magli | Esperienza terribile È un punto pericoloso non segnalato dal Gps

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Bologna, 17 agosto 2024 –appartiene alla notissima famiglia, fondatrice del celebre calzaturificio ‘Bruno’ noto in tutto mondo per decenni e attivo sotto la gestione della famiglia dal 1947 al 2001, quando fu venduto al fondo ‘Opera., quella di Ferragosto è stata un’“La definirei un disastro. Un momento di terrore, che solo ora mi accorgo di avere affrontato con grande lucidità. Quando sei dentro a queste tragedie fai delle cose alle quali non penseresti mai: tipo prendere di corsa, perché hai pochi istanti a tua disposizione, i documenti, la catenina di mio padre alla quale sono molto affezionata, la borsa e i soldi senza considerare che ti butterai nella zattera in camicia da notte. Allucinante”. Dove si trovava quando è accaduto l’urto? “Io e mio marito Alberto di solito quando navighiamo stiamo vicini al comandante.