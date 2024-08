Milano il Palazzo della Ragione | tra affari segreti ed eretici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024)– Perimetrale ora rispetto a quella che non è più la piazza dei Tribunali bensì l’odierna piazza dei Mercanti, rimane l’edificio più antico e “autentico” del Broletto: il. Perché così denominato? Essendo la sede dell’organo amministrativogiustizia, il tribunale, i giudici “chiedevanodi” nelle cause civili e penali. Iniziata la costruzione nel 1228 (oltre centocinquant’anni prima del Duomo), nell’ambito del Broletto Nuovo eCorte del Comune: nuova piazza in sostituzione del poco lontano Arengo. Al centro, ilsi sarebbe utilizzato per funzioni amministrative, giudiziarie e di rappresentanza.