Macchie misteriose nell' auto di Marangon Sciamani pronti a parlare

(Di sabato 17 agosto 2024) Nuovi dettagli nel caso della morte del giovane Alex. Alcunesono state infatti ritrovate all'interno della suae secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di sangue. Ecco perché i familiari del 25enne scomparso durante la notte del 30 giugno scorso hanno chiesto e ottenuto nuove analisi sul veicolo di, rimasto finora fuori dall'inchiesta. L'che adesso verrà passata al setaccio dagli inquirenti, non era mai stata sequestrata ed era rimasta parcheggiata all'esterno dell'abbazia di Vidor, in provincia di Treviso, dove si era svolta la festa. Come ricostruito sulle pagine de Il Corriere della Sera, questa non sarebbe però l'unica novità emersa dalle indagini sulla morte del giovane 25enne scomparso durante un ritrovo di seguaci di un gruppoco e ritrovato due giorni dopo su un isolotto nel fiume Piave.