Inzaghi a Marassi per sfatare il tabù | sfida contro un Genoa rinnovato!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Simonepunta a superare lo scoglio, da affrontare alnella gara d’esordio della stagione di Serie A 2024-2025, per dare all’Inter la prima vittoria in campionato. IL PUNTO – Simonenon ha mai vinto da allenatore dell’Inter al. Ilha un significato particolare, se si considera quanto bene abbia fatto il tecnico piacentino da tecnico dei nerazzurri nel corso delle ultime tre stagioni, e spinge l’ex Lazio a trovare la chiave di volta per poter cambiare la realtà ora vigente. L’Inter si presenterà alda campione d’Italia, con ambizioni e consapevolezze rinnovate, e ciò dovrà rappresentare la base per auspicare una squadra diversa rispetto alla scorsa stagione.e l’Inter chiamati alla “prova”: come arrivano i rossoblù all’in! LO SCENARIO – L’Inter sfiderà uncompletamentenel suo reparto offensivo.