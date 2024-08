Inter Marassi è stregata E gli errori si pagano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Milano – Una partenza falsa. In un campo sul quale Simone Inzaghi, da allenatore dell', non ha mai vinto. Né contro la Sampdoria, né contro il Genoa, che approfittando di dueindividuali di Sommer e Bisseck strappa un punto contro i campioni d'Italia. Vero è, come dice Alessandro Bastoni nel post-partita, che "non bisogna fare drammi perché ci sono altre trentasette partite". I nerazzurri hanno condotto il gioco, si ritrovano con due punti in meno perindividuali importanti, uno di Sommer e l'altro di Bisseck, mentre sul lato opposto Gollini ha salvato più di un gol e Badelj ha respinto un pallone a porta sguarnita pochi metri dopo la linea. Da rivedere c'è soprattutto la condizione, nulla di strano al 17 agosto.