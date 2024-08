Imane Khelif dopo il parrucchiere scopre il bagno di folla video L’Algeria vuole denunciare Trump

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 17 agosto 2024) Migliaia di persone hanno accolto la pugile algerinaal suo ritorno a casa. La campionessa olimpica infatti è tornata nella sua città natale: e Tiaret, a 340 chilometri di distanza dalla capitale Algeri, non ha deluso le aspettative. Dalle prime luci dell’alba infatti, i tifosi hanno atteso il ritorno di, giunta solo a tarda sera in città. “Tutte le algerine e gli algerini hanno il diritto di gioire e divertirsi” ha detto la 25enne una volta arrivata a casa, “lo sport è un messaggio per tutto il mondo”.mobilita tuttain sua difesa Non si placano però le proteste e le denunce verso i detrattori di. Tanto che, secondo l’allenatore della ragazza Mohamed Chaoua, lo stesso Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune starebbe seguendo personalmente la vicenda: “Non rinunceremo al nostro diritto” di sporgere denuncia.