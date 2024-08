Il Genoa agguanta il 2-2 nel recupero rabbia Inter  

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 17 agosto 2024) AGI - Un mani in area di Bisseck in pienodecide la partita di Marassi tra. L'arbitro indica il dischetto e Messias trasforma sulla respinta di Sommer. Finisce 2-2 con il grosso rammarico dei campioni d'Italia e la soddisfazione dei rossoblu' che ci hanno creduto fino alla fine. La prima occasione del match capita sui piedi di Thuram ma il suo destro debole e'cettato da Gollini (con Mkhitaryan che era comunque in offside). Allo scoccare del 14' poi ci prova Calhanoglu da fuori: destro di poco al lato. Al 18' Vitinha si presenta tutto solo davanti a Sommer ma tentenna, facendosi anticipare dal portiere nerazzurro e fallendo di fatto una ghiotta occasione. E' un chiaro campanello d'allarme. Passano altri due minuti e i rossoblu' segnano.