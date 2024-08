Gaza niente di fatto nei colloqui di Doha ma fissata nuova data

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 ago. (askanews) – Idiper il cessate-il-fuoco asi sono conclusi senza una svolta significativa, ma non hanno neanche chiuso la porta a una possibilità di un accordo, tanto che è stataunaper il 21 agosto al Cairo. Una dichiarazione della Casa Bianca, firmata anche dai co-mediatori Qatar ed Egitto, ha descritto unaproposta che si basa “su aree di accordo” e punta a “una rapida attuazione dell’accordo”. In un’altra dichiarazione, rilasciata ieri sera, Joe Biden avrva affermato che la proposta offre la base per un accordo, aggiungendo: “Con l’accordo sul cessate-il-fuoco e la liberazione degli ostaggi ormai in vista, nessuno nella regione dovrebbe compiere azioni che possano minare questo processo.