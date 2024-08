Escursioni in notturna sulle orme dei partigiani a 80 anni dalla Liberazione di Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 - Rivivere i giorni della Resistenza e dellaattraverso un percorso interattivo che si snoda tra, San Giuliano e Lucca sui luoghi abitualmente frequentati tra il '43 ed il '44 dalle brigate partigiane. Per celebrare gli 80dal 2 settembre 1944, giorno delladella città con l'avanzamento delle forze alleate oltre la linea dell'Arno, Acquario della Memoria propone una serie di appuntamenti speciali. Si parte sabato 24 agosto con il Cammino della Resistenza, escursioneguidata sui Montini con proiezioni e racconti sonori, per camminatori esperti. In collaborazione con il Cai, i partecipanti andranno alla scoperta delle storie di guerra e Resistenza sui due versanti del massiccio montuoso che dividee Lucca.